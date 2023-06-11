Galatasaray'da Icardi şoku! Korkulan oldu! Yapılan teklifi yazdılar...

Galatasaray'da Icardi, Türkiye'den ayrıldı. Paylaştığı fotoğrafla ülkeden ayrıldığını duyuran Icardi, Galatasaraylı taraftarları hüzünlendirdi. Gösterdiği performansla şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan Arjantinli yıldız için pazarlıklar başlamıştı. Sarı-kırmızılılara bir kötü haber de Suudi Arabistan'dan geldi.

"GALATASARAY'I ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a resmen veda etmişti. Sarı kırmızılı camiaya teşşekür eden Wanda Nara, "Tüm Galatasaray taraflarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

KORKULAN OLDU!

Fabrizio Romano, Icardi'ye Suudi Arabistan'dan teklif geldiğini yazdı. Al-Taawoun FC'nin Mauro Icardi ile bir görüşme gerçekleştirerek teklifini sunmaya hazırlandığını belirtti.



