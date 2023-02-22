Galatasaray'da Icardi şoku! Sarı-kırmızılı formayla harikalar yaratan yıldız oyuncu dünya devi ile anlaşmak üzere...

Galatasaray taraftarının kısa sürede hayranı olduğu Icardi hakkında sarı-kırmızılı yönetim kararını verdi. Bonservisi konusunda planlama yapan Galatasaray yönetimi Icardi'yi almak için harekete geçmişti.

MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞILDI AMA...

Galatasaray yönetimi Icardi ile maaş konusunda anlaştı. 29 yaşındaki golcü oyuncu sarı-kırmızılı formayla 13 maça çıkıp 9 gol 6 asist yapmıştı.

MILAN DEVREYE GİRDİ

İtalyan devi Milan, önümüzdeki sezon için Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Icardi'nin de İtalya günlerini bilen ve tanıyan bir kulüp olan Milan, bu transferi bitirmek için PSG yönetimiyle görüşmeye başladı. Yıldız golcünün de Milan ile anlaşılması konusunda Galatasaray'a veda edeceği ifade edildi.

