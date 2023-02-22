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Galatasaray'da Icardi şoku! Sarı-kırmızılı formayla harikalar yaratan yıldız oyuncu dünya devi ile anlaşmak üzere...

22.02.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi için yönetim harekete geçti. Forma giydiği maçlarda gündeme damga vuran yıldız oyuncu için PSG'ye teklif hazırlandı fakat sarı-kırmızılıları sarsan haber İtalya'dan geldi. İtalyan devi Milan'ın önümüzdeki sene Icardi'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastığı öğrenildi.

Galatasaray'da Icardi şoku! Sarı-kırmızılı formayla harikalar yaratan yıldız oyuncu dünya devi ile anlaşmak üzere...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray taraftarının kısa sürede hayranı olduğu Icardi hakkında sarı-kırmızılı yönetim kararını verdi. Bonservisi konusunda planlama yapan Galatasaray yönetimi Icardi'yi almak için harekete geçmişti.

MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞILDI AMA...

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Galatasaray yönetimi Icardi ile maaş konusunda anlaştı. 29 yaşındaki golcü oyuncu sarı-kırmızılı formayla 13 maça çıkıp 9 gol 6 asist yapmıştı.

MILAN DEVREYE GİRDİ

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İtalyan devi Milan, önümüzdeki sezon için Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Icardi'nin de İtalya günlerini bilen ve tanıyan bir kulüp olan Milan, bu transferi bitirmek için PSG yönetimiyle görüşmeye başladı. Yıldız golcünün de Milan ile anlaşılması konusunda Galatasaray'a veda edeceği ifade edildi.

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