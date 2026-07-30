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Galatasaray'da Icardi sonrası dev harekat! Hedefteki isim 'Baby Osimhen' Franculino...

Mauro Icardi ile yollarını ayıran Galatasaray, Victor Osimhen'i yedekleyecek golcü arayışında rotayı Danimarka'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki Gine-Bissaulu golcü Franculino'yu gündemine aldığı ve genç yıldızı Beşiktaş maçında tribünden takip ettiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da Icardi sonrası dev harekat! Hedefteki isim 'Baby Osimhen' Franculino...
Emre Şen

Dört yıldır takımın gol yükünü çeken Arjantinli efsane Mauro Icardi ile yollarını ayıran Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Nijeryalı süperstar Victor Osimhen'in alternatifi olacak ve aynı zamanda 10+4 yabancı kuralının "23 yaş altı" kontenjanına uyacak bir isim arayışında tanıdık bir hedefe yöneldi.

Sarı-kırmızılıların, Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki santrfor Franculino'yu yeniden transfer listesine eklediği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA CANLI İZLENDİ

Galatasaray da Icardi sonrası dev harekat! Hedefteki isim Baby Osimhen Franculino... 1

Sarı-kırmızılı yönetim, genç golcünün son durumunu yerinde analiz etmek için scout ekibini görevlendirdi. Franculino'nun, Midtjylland'ın geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada Galatasaray yetkilileri tarafından tribünden canlı olarak izlendiği ve oyuncu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlandığı öğrenildi. Transfer sürecinde son kararı, hazırlanan bu raporu detaylıca inceleyecek olan Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibi verecek.

TARAFTARDAN "BABY OSIMHEN" BENZETMESİ

Galatasaray da Icardi sonrası dev harekat! Hedefteki isim Baby Osimhen Franculino... 2

1.86 boyundaki Franculino; fiziksel yapısı, oyun stili ve bitirici vuruşlarıyla Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Bu benzerlik sarı-kırmızılı taraftarların da gözünden kaçmazken, sosyal medyada genç yıldız adayı için şimdiden "Baby Osimhen" yakıştırmaları yapılmaya başlandı.

BENFICA ALTYAPISINDAN ÇIKTI, İSTATİSTİKLERİ BÜYÜLÜYOR

Galatasaray da Icardi sonrası dev harekat! Hedefteki isim Baby Osimhen Franculino... 3

Futbol eğitimini köklü Benfica altyapısında alan Gine-Bissaulu oyuncu, 2023-2024 sezonunda bedelsiz olarak Midtjylland'a transfer oldu ve burada adeta bir gol makinesine dönüştü. Danimarka ekibindeki kariyerinde toplam 109 maça çıkan Franculino, rakip fileleri tam 55 kez havalandırırken 13 de asist yaptı. Oyuncunun sezonlara göre performansı ise şu şekilde:

İlk Yılı: 32 maçta 17 gol, 4 asist

İkinci Yılı: 41 maçta 16 gol, 6 asist

Geçtiğimiz Sezon: 34 maçta 22 gol, 3 asist

Danimarka ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki gelecek vadeden golcünün güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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