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Galatasaray'da Icardi takıma veda ediyor iddiası sosyal medyayı sardı! Sarı-kırmızılı yönetim hemen harekete geçti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.05.2024 14:29
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Galatasaray'da kadronun en temel taşlarından olay Icardi için flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Şampiyonluk yolunda takımın can damarı olarak gösterilen Arjantinli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı ifade edildi.

Galatasaray'da Icardi takıma veda ediyor iddiası sosyal medyayı sardı! Sarı-kırmızılı yönetim hemen harekete geçti...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Icardi'nin Türkiye'den ayrılacağı yazıldı. Sportdog'da yer alan habere göre; Icardi sezon sonunda Galatasaray'a veda edecek.

GALATASARAY'A İLE 9 MİLYON EURO ANLAŞTI

Icardi

Galatasaray'a mesaj gönderdiği söylenen Icardi'nin 9 milyon euro gibi bir bedelle transfer olmak istediği ifade edildi. Sarı-kırmızılılara bu teklifi getireceğinin sözünü veren Arjantinli yıldızın sezon sonunda veda edeceği yazıldı.

GALATASARAY ÇALIŞMALARA BAŞLADI

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Galatasaray yönetimi, Icardi'nin bu talebinin üzerine hemen çalışmalara başladığı ve Arjantinli golcünün yerine 3 alternatif hazırladığı aktarıldı.

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