Galatasaray'da Icardi takıma veda ediyor iddiası sosyal medyayı sardı! Sarı-kırmızılı yönetim hemen harekete geçti...

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Icardi'nin Türkiye'den ayrılacağı yazıldı. Sportdog'da yer alan habere göre; Icardi sezon sonunda Galatasaray'a veda edecek.

GALATASARAY'A İLE 9 MİLYON EURO ANLAŞTI

Galatasaray'a mesaj gönderdiği söylenen Icardi'nin 9 milyon euro gibi bir bedelle transfer olmak istediği ifade edildi. Sarı-kırmızılılara bu teklifi getireceğinin sözünü veren Arjantinli yıldızın sezon sonunda veda edeceği yazıldı.

GALATASARAY ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Galatasaray yönetimi, Icardi'nin bu talebinin üzerine hemen çalışmalara başladığı ve Arjantinli golcünün yerine 3 alternatif hazırladığı aktarıldı.





