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Galatasaray'da Icardi tehlikesi bacayı sardı! Fenerbahçe maçında takımdan ayrılabilir...

16.02.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray taraftarı ortaya çıkan detay sonrası tedirgin oldu. Ligin son maçı olacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı, yüksek ihtimalle Haziran ayında oynanacak. Mauro Icardi’nin sözleşmesi, Mayıs sonunda bitiyor. Yıldız golcünün Fenerbahçe maçında sahada olamama ihtimali doğunca sarı-kırmızılıları korku sardı.

Galatasaray'da Icardi tehlikesi bacayı sardı! Fenerbahçe maçında takımdan ayrılabilir...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Süper Lig maçları ertelenmişti. Erteleme sonrası maç takvimini öteleyen TFF'nin bu hamlesinin ardından ligin bitiş tarihi de sarkmış oldu. Sarı-kırmızılı takımda kiralık olan ve sözleşmesi biten oyuncular Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyebilir...

ONYEKURU'DA BENZER BİR DURUM YAŞANMIŞTI

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Galatasaray geçtiğimiz yıllarda koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı Haziran ayında oynanan ligde Onyekuru'yu oynatamamıştı. Kontratı erken biten Onyekuru takımına geri dönmüş ve sarı-kırmızılılar son haftalarda Onyekuru'dan faydalanamamıştı.

ICARDI AYRILABİLİR

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Galatasaray'da bu tehlike sadece Icardi'de yok. Norwich City'den kiralanan Milot Rashica da benzer durumu yaşayabilir. Bunların yanında Mata, Mertens, Okan Kocuk ve Emre Taşdemir'in de sözleşmeleri sona eriyor...

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