Galatasaray'da Icardi tehlikesi bacayı sardı! Fenerbahçe maçında takımdan ayrılabilir...

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Süper Lig maçları ertelenmişti. Erteleme sonrası maç takvimini öteleyen TFF'nin bu hamlesinin ardından ligin bitiş tarihi de sarkmış oldu. Sarı-kırmızılı takımda kiralık olan ve sözleşmesi biten oyuncular Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyebilir...

ONYEKURU'DA BENZER BİR DURUM YAŞANMIŞTI

Galatasaray geçtiğimiz yıllarda koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı Haziran ayında oynanan ligde Onyekuru'yu oynatamamıştı. Kontratı erken biten Onyekuru takımına geri dönmüş ve sarı-kırmızılılar son haftalarda Onyekuru'dan faydalanamamıştı.

ICARDI AYRILABİLİR

Galatasaray'da bu tehlike sadece Icardi'de yok. Norwich City'den kiralanan Milot Rashica da benzer durumu yaşayabilir. Bunların yanında Mata, Mertens, Okan Kocuk ve Emre Taşdemir'in de sözleşmeleri sona eriyor...

