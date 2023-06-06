Galatasaray'da Icardi'yi unutturacak transfer! Sarı-kırmızılı yöneticiler B planını belirledi ve görüşmelere başladı

Galatasaray'da Icardi, Türkiye'den ayrıldı. Paylaştığı fotoğrafla ülkeden ayrıldığını duyuran Icardi, Galatasaraylı taraftarları hüzünlendirdi. Gösterdiği performansla şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan Arjantinli yıldız için pazarlıklar başlamıştı.

"GALATASARAY'I ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a resmen veda etmişti. Sarı kırmızılı camiaya teşşekür eden Wanda Nara, "Tüm Galatasaray taraflarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

EN BÜYÜK ADAY LUKAKU

Sezonu Inter'de kiralık olarak geçiren ve Chelsea'ye dönmeye hazırlanan Lukaku için Galatasaraylı yöneticiler nabız yoklamaya başladı. Gelecek sezon Chelsea'nin kadrosunda düşünülmeyen Belçikalı yıldız için en güçlü aday Galatasaray olarak yazılıyor. Icardi'nin olası ayrılığına karşılık B planı olarak görülen Lukaku için menajerler aracılığı ile temas kuruldu.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan 30 yaşındaki Lukaku'nun Chelsea'de devam etmeyeceği netlik kazandı. Belçikalı oyuncu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 30 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.



