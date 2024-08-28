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Galatasaray'da iki ayrılık resmen açıklandı! Takıma veda ettiler, 1. Lig'e gittiler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.08.2024 10:02
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yaptığı resmi açıklamada Galatasaray'da forma giyen iki ismi kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray'da iki ayrılık resmen açıklandı! Takıma veda ettiler, 1. Lig'e gittiler

Okan Buruk yönetiminde yeni sezonun transfer ve kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da iki ayrılık resmen gerçekleşti.

1. LİG'E GİTTİLER

DDD

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Galatasaray forması giyen Siraçhan Nas ve Eren Aydın’i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Siraçhan Nas için yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Galatasaray A.Ş. ile Profesyonel futbolcu Eren Aydın'ın bir yıllık geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Eren Aydın için yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Kulübümüz, Galatasaray A.Ş. ile Profesyonel futbolcu Eren Aydın'ın bir yıllık geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.”

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son dakika galatasaray
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