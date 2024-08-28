Galatasaray'da iki ayrılık resmen açıklandı! Takıma veda ettiler, 1. Lig'e gittiler

Okan Buruk yönetiminde yeni sezonun transfer ve kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da iki ayrılık resmen gerçekleşti.

1. LİG'E GİTTİLER

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Galatasaray forması giyen Siraçhan Nas ve Eren Aydın’i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Siraçhan Nas için yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Galatasaray A.Ş. ile Profesyonel futbolcu Eren Aydın'ın bir yıllık geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Eren Aydın için yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Kulübümüz, Galatasaray A.Ş. ile Profesyonel futbolcu Eren Aydın'ın bir yıllık geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.”