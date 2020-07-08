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Galatasaray’da Martin Linnes ile Adem Büyük kadroda!

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.07.2020 20:43 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Trabzonspor maçının 11’ine göre Alanyaspor karşısında 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray’da Martin Linnes ile Adem Büyük kadroda!

Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın 11’i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan Trabzonspor maçının 11’ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı Sofiane Feghouli ile sarı kart cezalısı Marcelo Saracchi’nin yerine Martin Linnes ile Adem Büyük yer aldı. Adem en son Çaykur Rizespor müsabakasında oynamış, kırmızı kart görmüştü.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşısına; Okan Kocuk, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Adem Büyük 11’i ile çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika ve Emin Bayram forma şansı bekleyecek.

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