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Galatasaray'da iki transfer birden! Süper Lig'den çok sürpriz hamle

Galatasaray, yeni sezon planlamasında rotasını yerli oyunculara çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor'dan Muhammet Taha Şahin ve Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ı transfer listesine alırken, iki kulübün bonservis beklentileri dikkat çekti.

Galatasaray'da iki transfer birden! Süper Lig'den çok sürpriz hamle
Cevdet Berker İşleyen
Muhammet Taha Şahin

Muhammet Taha Şahin

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro planlamasında yerli oyuncu havuzunu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Süper Lig'den iki genç futbolcuyu transfer listesine aldığı öne sürüldü.

İKİ YERLİ İSİM GÜNDEMDE

Galatasaray da iki transfer birden! Süper Lig den çok sürpriz hamle 1

TRT Spor'un haberine göre; Temmuz ayının başlamasıyla birlikte transfer operasyonuna hız vermesi beklenen Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor forması giyen Muhammet Taha Şahin ile Corendon Alanyaspor'un genç savunmacısı Ümit Akdağ'ı yakından takip ettiği belirtildi.

BEKLENTİ 2 MİLYON EURO

Galatasaray da iki transfer birden! Süper Lig den çok sürpriz hamle 2

Karadeniz temsilcisinin, Muhammet Taha Şahin'in bonservisi konusunda düşük bir rakama sıcak bakmadığı öğrenildi. Çaykur Rizespor'un, başarılı oyuncu için en az 2 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

Öte yandan Galatasaray'da yabancı oyuncu kontenjanına bağlı olarak transferin şekillenebileceği aktarıldı. Singo veya Sallai ile yolların ayrılması halinde Taha Şahin hamlesinin daha güçlü bir ihtimal haline geleceği değerlendiriliyor.

KAPIYI 6 MİLYON EURO'DAN AÇIYOR

Galatasaray da iki transfer birden! Süper Lig den çok sürpriz hamle 3

Galatasaray'ın listesinde yer alan bir diğer isim olan Ümit Akdağ için ise Corendon Alanyaspor'un daha yüksek bir bonservis beklentisine sahip olduğu belirtildi. Akdeniz ekibinin pazarlıklara 6 milyon eurodan başlamayı planladığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig galatasaray Ümit Akdağ
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