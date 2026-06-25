Galatasaray'da iki transfer birden! Süper Lig'den çok sürpriz hamle

Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro planlamasında yerli oyuncu havuzunu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Süper Lig'den iki genç futbolcuyu transfer listesine aldığı öne sürüldü.

İKİ YERLİ İSİM GÜNDEMDE

TRT Spor'un haberine göre; Temmuz ayının başlamasıyla birlikte transfer operasyonuna hız vermesi beklenen Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor forması giyen Muhammet Taha Şahin ile Corendon Alanyaspor'un genç savunmacısı Ümit Akdağ'ı yakından takip ettiği belirtildi.

BEKLENTİ 2 MİLYON EURO

Karadeniz temsilcisinin, Muhammet Taha Şahin'in bonservisi konusunda düşük bir rakama sıcak bakmadığı öğrenildi. Çaykur Rizespor'un, başarılı oyuncu için en az 2 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

Öte yandan Galatasaray'da yabancı oyuncu kontenjanına bağlı olarak transferin şekillenebileceği aktarıldı. Singo veya Sallai ile yolların ayrılması halinde Taha Şahin hamlesinin daha güçlü bir ihtimal haline geleceği değerlendiriliyor.

KAPIYI 6 MİLYON EURO'DAN AÇIYOR

Galatasaray'ın listesinde yer alan bir diğer isim olan Ümit Akdağ için ise Corendon Alanyaspor'un daha yüksek bir bonservis beklentisine sahip olduğu belirtildi. Akdeniz ekibinin pazarlıklara 6 milyon eurodan başlamayı planladığı kaydedildi.