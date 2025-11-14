SPOR

Galatasaray'da ilk ayrılık kapıda! Okan Buruk yıldız oyuncunun biletini kesti

Galatasaray'da son dönem performansıyla eleştirilen Gabriel Sara'nın takımdan ayrılması gündeme geldi. Sarı-kırmızılılarda performans alınamayan oyuncularla yollar ayrılıp devre arasında takviye yapılacağı Okan Buruk tarafından yönetime bildirilmişti. Sara'nın performansından memnun olmayan Okan Buruk, Brezilyalı oyuncuya gelecek tekliflerin kabul edilmesini yönetimden bizzat istedi.

Emre Şen
Galatasaray'da birçok talibi bulunan Gabriel Sara ile yollar ayrılıyor. Okan Buruk'un performansından memnun kalmadığı Brezilyalı oyuncu için 'ayrılabilir' raporu çıktı.

BU SEZONA İYİ BAŞLAYAMADI

Bu sezon 16 resmi maça çıkan Gabriel Sara, yalnızca 1 gol ve 2 asistlik katkı vererek beklentilerin altında kalmıştı. Orta sahaya daha skorer bir oyuncu isteyen Okan Buruk, Gabriel Sara için 'satılabilir' raporu verdi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Galatasaray'a 18 milyon Euro'ya transfer olan Gabriel Sara için 20 milyon Euro bekleyen sarı-kırmızılılar bu teklifi alabileceğini düşünüyor. Özellikle Rus kulüplerin peşinde olduğu Gabriel Sara için devre arasında ayrılık ihtimali artık çok güçlü.

