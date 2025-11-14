Galatasaray'da ilk ayrılık kapıda! Okan Buruk yıldız oyuncunun biletini kesti

Galatasaray'da birçok talibi bulunan Gabriel Sara ile yollar ayrılıyor. Okan Buruk'un performansından memnun kalmadığı Brezilyalı oyuncu için 'ayrılabilir' raporu çıktı.

BU SEZONA İYİ BAŞLAYAMADI

Bu sezon 16 resmi maça çıkan Gabriel Sara, yalnızca 1 gol ve 2 asistlik katkı vererek beklentilerin altında kalmıştı. Orta sahaya daha skorer bir oyuncu isteyen Okan Buruk, Gabriel Sara için 'satılabilir' raporu verdi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Galatasaray'a 18 milyon Euro'ya transfer olan Gabriel Sara için 20 milyon Euro bekleyen sarı-kırmızılılar bu teklifi alabileceğini düşünüyor. Özellikle Rus kulüplerin peşinde olduğu Gabriel Sara için devre arasında ayrılık ihtimali artık çok güçlü.