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Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti! Okan Buruk'ın ısrarlarına rağmen takımdan gidiyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.06.2024 13:37
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi ilk ayrılık kesinleşti. Sarı-kırmızılılara kiralıktan dönen Emin Bayram, Okan Buruk'un ısrarlarına rağmen takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti! Okan Buruk'ın ısrarlarına rağmen takımdan gidiyor...

Önümüzdeki sezon geniş bir kadro isteyen Okan Buruk, Emin Bayram'ın takımda tutulmasını istemiş ve oyuncuyla görüşme gerçekleştirmişti. Yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı ve ayrılık kararı verildi.

KİRADAN DÖNDÜ, GÖRÜŞME YAPILDI

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Sezonu Westerlo’da kiralık olarak geçiren ve Belçika’da defalarca haftanın 11’ine seçilen 21 yaşındaki stoper Emin Bayram, Okan Buruk'un ısrarlarına rağmen takımdan ayrılacağını açıkladı.

YEDEK KALMAK İSTEMİYOR

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Kariyerinin bu döneminde yedek kalmak istemeyen Emin Bayram, Okan Buruk ve Galatasaray yönetiminden affını isteyerek transfer için yeşil ışık yaktı.

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