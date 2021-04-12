Galatasaray'da ilk gol kabusu

Galatasaray, hatalarından ders çıkaramıyor... Bu sezon ilk golü yediği hiçbir karşılaşmayı kazanamayan Sarı-Kırmızılılar, Karagümrük karşısında da geriye düştükten sonra maçı çeviremedi... Ligin geride kalan haftalarında 9 kez ilk golü filelerinde gören Aslan, bu maçların 7'sini kaybetti, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı. Cim Bom, bu karşılaşmalarda tam 25 puanı sahada bıraktı, şampiyonluk şansı da mucizelere kaldı.

ZİRVE İNANÇLARI KALMAMIŞ

Bu maçlarda kaybedilen kritik puanların faturası ise taraftarlar tarafından Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibine kesildi. Tecrübeli çalıştırıcının sezon başından bu yana ideal 11'ini bulamaması ve sürekli kadroda enteresan tercihler yapması, şampiyonluk yarışında geri kalınmasının başlıca sebebi olarak gösterildi. Özellikle geriye düşülen maçlarda reaksiyon gösterilememesi de futbolcuların şampiyonluğa olan inancının kalmadığı şeklinde yorumlandı.

FENERBAHÇE 12, BEŞİKTAŞ 4

Galatasaray ilk golü yediği 9 maçta 2 puan kazanırken, Fenerbahçe ilk topu ağlarında gördüğü maçlardan 12 puan aldı. Lider BJK ise; ilk golü yediği 7 maçtan 4 puan çıkardı. (Akşam)



