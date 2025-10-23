SPOR

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın sakatlığı ile ilgili açıklama geldi! Kaç hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu...

Galatasaray’da Bodo Glimt maçı öncesinde sakatlığı açıklanan İlkay Gündoğan’ın son durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip yıldız oyuncunun MR sonucu sonrasında sakatlığını duyurdu.|Galatasaray haberleri

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın sakatlığı ile ilgili açıklama geldi! Kaç hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu...
Burak Kavuncu
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Süper Lig devlerinden Galatasaray’dan İlkay Gündoğan’ın sakatlığı hakkında açıklama geldi. Şampiyonlar Ligi’nde Bodo Glimt maçı öncesi sakatlanan yıldız ismin son durumuna dair bilgilendirme geldi.

GALATASARAY DUYURDU!

Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

KAÇ HAFTA UZAK KALACAK ?

Yağız Sabuncuoğlu'nun açıklamasına göre İlkay Gündoğan 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. İlkay Gündoğan'ın Göztepe, Trabzonspor, Ajax ve Kocaelispor karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.

İlkay Gündoğan Sakatlık galatasaray Bodo/Glimt
