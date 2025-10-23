Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın sakatlığı ile ilgili açıklama geldi! Kaç hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu...

Süper Lig devlerinden Galatasaray’dan İlkay Gündoğan’ın sakatlığı hakkında açıklama geldi. Şampiyonlar Ligi’nde Bodo Glimt maçı öncesi sakatlanan yıldız ismin son durumuna dair bilgilendirme geldi.
Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun açıklamasına göre İlkay Gündoğan 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. İlkay Gündoğan'ın Göztepe, Trabzonspor, Ajax ve Kocaelispor karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.
