Galatasaray'da İlkay Gündoğan kuralları! O ürünü yasaklattı: Tesislere sokulmayacak...

Galatasaray’ın yeni yıldızı İlkay Gündoğan, beslenme disipliniyle dikkat çekiyor. Şekerden uzak duran 35 yaşındaki futbolcu, akşam 20.00’den sonra yemek yemiyor, sadece su veya çay içiyor. Bu titiz yaklaşımı, sahadaki performansına da yansırken bu kurallarını Kemerburgaz'da da uygulamaya geçirmeye başladı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Almanya'nın Bild gazetesi, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 35 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın beslenme disiplinini mercek altına aldı. Kemerburgaz'da Nutella'yı yasaklayan futbolcu, beslenme alışkanlıklarında son derece katı kurallara sahip.

ŞEKERDEN UZAK DURUYOR

İlkay, yıllardır şeker tüketmiyor ve evinde şekerli ürün bulundurmuyor. Sağlıklı beslenme konusundaki titizliği, birçok futbolcuya örnek olabilecek düzeyde.

AKŞAMLARI YALNIZ SU VE ÇAY

Habere göre, tecrübeli yıldız akşam 20.00’den sonra yemek yemiyor. Sadece maç günlerinde az miktarda karbonhidrat alıyor; diğer akşamlar ise sadece su veya çay içiyor. Bu titiz beslenme düzeni, son dört sezonda yalnızca bir maç kaçırmasına sebep olmuş; o da beyin sarsıntısı geçirdiği maçmış.

BU DÜZENLE KİLO VERDİ

İlkay Gündoğan, 30’lu yaşlarının ortasında olmasına rağmen disiplinli ve prensipli yaklaşımıyla her hafta performansını ortaya koyuyor. Bu düzen sayesinde son dönemde kilo verdiği ve Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında öne çıktığı belirtiliyor.

EMEKLİLİKTEN UZAK

Galatasaray formasıyla ilk golünü Beşiktaş derbisinde atan İlkay, emeklilik düşüncesinden uzak. Almanya Milli Takımı’ndan arkadaşı Leroy Sane ile birlikte Galatasaray’daki performansından memnun olduğu aktarılıyor.

