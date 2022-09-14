Galatasaray'da imzalar atılıyor! Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e yeni sözleşme...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonuna 'mutlak şampiyonluk' hedefiyle girdi. Kadrosuna 13 futbolcu katan sarı - kırmızılılarda birçok isim de takımdan gönderilmişti. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon transfer edilen Sacha Boey'e talipler olduğu ve oyuncunun kulüpten ayrılacağına dair iddialar çıkmıştı.

PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Ancak Sacha Boey, yeni sezonda gösterdiği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların büyük beğenisini topladı. Fransız futbolcu, yeni transfer Leo Dubois ile girdiği rekabette bir adım önde yer alırken, Okan Buruk da oyuncu için övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

"SACHA BOEY ÖZÜR DİLEDİ"

Deneyimli teknik adam, "Aslında Sacha Boey olayı 27 Haziran antrenmanlara başlarken Sacha, o grubun içerisindeydi. 4 Temmuz’da geldi 1 haftalık bir gecikmesi oldu. Eski menajerlerinin kulüpten ayrılma isteği vardı. Üstüne tabii ki 1 haftalık gecikme. Burada bizim için önemli olan tabii ki diğer oyuncular, herkes gelmişken onun geç gelmesi. O yüzden bizle birlikte yer almadı. Kamp kadrosunda yer almadı. Rezerv takımımızla birlikte antrenmanları yaptı. Yine bizim kontrolümüzdeydi zaten 1 aylık bir antrenman süresi geçirdi. Kendi menajerinden zaten bir istek olmuştu, sizden özür dileyip tekrar başlamak istiyor diye. Tabii ki sakatlıklar ile birlikte Sacha Boey’i çağırdık, benden özür diledi ve takımla birlikte tekrar antrenmanlara aldık. Antalyaspor maçıyla da bizle birlikte oynamaya başladı. Çok iyi bir performans sergiliyor." demişti.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray Yönetimi, Boey'in gösterdiği performans sonrasında harekete geçti. Sarı - kırmızılı kurmaylar, oyuncunun kontratını yenilemek için görüşmelere başladı.

KEREM VE YUNUS HAMLESİ

Cimbom'un kurmayları, Sacha Boey'in yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün de sözleşmelerinde iyileştirmeye gitmek için çalışmalarına başladı.

GALATASARAY'IN PLANI

Kerem yıllık 8 milyon TL, Yunus yıllık 900 bin TL, Boey ise yıllık 480 bin euro maaş alıyor. Galatasaray Yönetimi'nin, üç oyuncunun senelik kazancını da yaklaşık 1 milyon euro seviyesine çekmeye hazırlandığı aktarıldı.

Sarı - kırmızılıların devre arasına kadar 3 isimle de anlaşma sağlayacağı belirtildi.



