Galatasaray'da İngiltere'den gelen haber planları alt üst etti! Eriksen transferinde olanlar oldu

Ara transfer döneminde takviyelerini sürdüren Galatasaray Carlos Vinicius ve Sergi Aurier transferlerini resmen açıklarken, orta saha mevkisi için de çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Sarı-Kırmızılılar bu mevki için listenin başına İngili ekibi Manchester United'da forma giyen Christian Eriksen'i yazarken, bu transfere dair yeni gelişmeler yaşandı.

GALATASARAY'A KÖTÜ HABER GELDİ

Yıllık net geliri 2.5 milyon Euro olan Danimarkalı futbolcuyu bonservis vermeden kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Eriksen'i istediği şartlara ikna etmeye çalıştığı bilinirken, İngiliz basınından konuyla alakalı Galatasaray'a kötü haber geldi.

'SEZONU İNGİLTERE'DE TAMAMLAYACAK'

Sky'da yer alan habere göre, Eriksen'in bu sezon Manchester United'da az süre alması nedeniyle Galatasaray'ın transfer listesine girdiği kaydedildi. Ancak Danimarkalı orta saha oyuncusunun, sezonu Manchester United'da tamamlayacağı belirtildi.

Deneyimli orta saha oyuncusunun, Manchester United'da sezonun geri kalanına odaklandığı aktarıldı.





