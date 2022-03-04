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Galatasaray'da ipler kopuyor! Halil Dervişoğlu'nun babasından sitem dolu paylaşım

04.03.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ile yol ayrımına gelindiği iddia edildi. Teknik Direktörü Torrent'in Çaykur Rizespor maçı kadrosuna almadığı Halil Dervişoğlu'nun babasının yaptığı sitem dolu paylaşım, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Galatasaray'da ipler kopuyor! Halil Dervişoğlu'nun babasından sitem dolu paylaşım
Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray macerası sona mı eriyor? Son olarak Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmayan genç futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu'ndan sitem dolu bir paylaşım geldi.

DERVİŞOĞLU: ALTINI ÇAMURA DA SOKSAN...

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Muzaffer Dervişoğlu; "Yetenek, Allah vergisidir. Biz kendimizi biliyoruz. Altını çamura da soksan değerinden bir şey kaybetmez." ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşım sonrası 'ayrılık' iddiaları daha da güçlendi.

Halil Dervişoğlu son olarak Göztepe ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya 11'de başlamış ancak ikinci yarı oyundan alınmıştı.

21 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ

Sezon başında Brendford'tan kiralanan Halil Dervişoğlu bu sezon 21 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.


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Galatasaray Futbol Kulübü Halil Dervişoğlu
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