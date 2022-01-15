Galatasaray'da Işıtan Gün'ün skandal bel altı paylaşımları ortaya çıktı! Camia ayaklandı, Burak Elmas'tan hemen açıklama geldi

Galatasaray'da Fatih Terim'in görevine son verilmesinde payı olduğu düşünülen yönetici Işıtan Gün, sarı-kırmızılı taraftarların hedefi haline gelmişti. Gün'ün sosyal medyada yaptığı bel altı paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası ise taraftarlar çileden çıktı. Eski Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun da tepki gösterdiği paylaşımlar sonrası Galatasaray Başkanı Burak Elmas konuyla ilgili açıklama yaptı.

"KENDİSİNİ ACİLEN GEREĞİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

Işıtan Gün'ün sosyal medyadan yaptığı, "İşlem uzadıkça bankada calışan kadın yumuşuyor gibi geldi ben ise s.rtleşiyorum" ve " Kaydırakta 5 yaşındaki kızı başka bir çocuğa sırasını verdi diye çıldırıp azarlayan anne, seni tekme tokat dövmek istedim" şeklindeki paylaşımları sosyal medyada büyük tepki çekti. Gün taraftarlar tarafından istifaya davet edilirken eski Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kadına şiddet sadece sözlü ve fiziki değil, yazılı da olur. Sn. Gün’ün gün yüzüne çıkan paylaşımlarını temsil ettiği camiaya kesinlikle yakışmadığını düşünüyor ve kendisini acilen gereğini yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Işıtan Gün'ün paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır." dedi.

"İÇTENLİKLE ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Yaşananların ardından Işıtan Gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ortaya çıkartılan ve on yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez." ifadelerini kullandı.



