Galatasaray'da istifa seslerine yönetimden olay yaratan o mesaj

Galatasaray'da sürpriz puan kaybı sonrası Okan Buruk tartışmaları büyürken, sarı-kırmızılı yönetimden iddialara son noktayı koyan o olay paylaşım geldi!

Galatasaray'da istifa seslerine yönetimden olay yaratan o mesaj
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kendi evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Galatasaray'da, sular durulmak bilmiyor. Sürpriz puan kaybının faturası spor kamuoyu tarafından büyük ölçüde teknik direktör Okan Buruk'a kesilirken, başarılı çalıştırıcının takımdaki geleceği tartışma konusu haline gelmişti.

YÖNETİMDEN "YÜZDE YÜZ ARKASINDAYIZ" MESAJI

Artan eleştiriler ve yükselen istifa sesleri üzerine Galatasaray yönetimi, krize el koyarak duruma müdahale etti. Sarı-kırmızılı kulübün en yetkili isimlerinden biri, takımın içinde bulunduğu bu zorlu süreçte Okan Buruk'a adeta kalkan oldu.

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, teknik direktör Okan Buruk'a olan inançlarının tam olduğunu göstermek amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden son derece net ve dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

"HOCAM DA HOCAM..."

Galatasaray da istifa seslerine yönetimden olay yaratan o mesaj 1

Eleştiri oklarının hedefindeki deneyimli teknik adama sahip çıkan Başkan Vekili Kavukcu, yaptığı o flaş paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dün, bugün ve yarın. Seninleyiz, inanıyoruz. Hocam da hocam…"

Yönetim kanadından gelen bu kesin ve güçlü destek mesajı, Okan Buruk'un koltuğunun sallandığı yönündeki tüm dedikoduların önünü keserken, şampiyonluk yürüyüşünde camiaya "kenetlenme" çağrısı olarak yorumlandı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
