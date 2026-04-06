Galatasaray da istiyordu! Alman ekibinden Ozan Kabak kararı

Hoffenheim, milli stoper Ozan Kabak ile sözleşme uzatma görüşmelerinde sona yaklaştı. Tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtilirken, yeni kontratın 2030 yılına kadar geçerli olması bekleniyor. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Kabak, savunmadaki katkısının yanı sıra attığı gollerle de öne çıkıyor.

Galatasaray da istiyordu! Alman ekibinden Ozan Kabak kararı
Cevdet Berker İşleyen
Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak ile sözleşme yenileme konusunda önemli bir aşamaya geldi. Kulüp ile oyuncu arasındaki görüşmelerde son detayların konuşulduğu ve anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği öğrenildi.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Alman basınından Sky DE’nin aktardığı bilgilere göre, taraflar arasındaki pazarlıklarda büyük ölçüde uzlaşma sağlandı. Hoffenheim yönetiminin, savunmanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ozan Kabak ile yola uzun vadeli devam etmek istediği ifade edildi.

Galatasaray da istiyordu! Alman ekibinden Ozan Kabak kararı 1

HEDEF 2030 YILINA KADAR SÖZLEŞME

Haberde yer alan detaylara göre Alman kulübü, 25 yaşındaki milli stoperin mevcut kontratını 2030 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Bu hamleyle Hoffenheim’ın savunma hattındaki istikrarı korumayı amaçladığı belirtiliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Ozan Kabak galatasaray hoffenheim
