Galatasaray da istiyordu! Alman ekibinden Ozan Kabak kararı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak ile sözleşme yenileme konusunda önemli bir aşamaya geldi. Kulüp ile oyuncu arasındaki görüşmelerde son detayların konuşulduğu ve anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği öğrenildi.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Alman basınından Sky DE’nin aktardığı bilgilere göre, taraflar arasındaki pazarlıklarda büyük ölçüde uzlaşma sağlandı. Hoffenheim yönetiminin, savunmanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ozan Kabak ile yola uzun vadeli devam etmek istediği ifade edildi.

HEDEF 2030 YILINA KADAR SÖZLEŞME

Haberde yer alan detaylara göre Alman kulübü, 25 yaşındaki milli stoperin mevcut kontratını 2030 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Bu hamleyle Hoffenheim’ın savunma hattındaki istikrarı korumayı amaçladığı belirtiliyor.