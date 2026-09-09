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Galatasaray'da kaçan balık büyük oldu! Demirovic'e Şampiyonlar Ligi'nde 12 dakika yetti

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ermedin Demirovic, Stuttgart'ın Viking'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 12 dakikada hat-trick yaptı.

Galatasaray'da kaçan balık büyük oldu! Demirovic'e Şampiyonlar Ligi'nde 12 dakika yetti
Burak Kavuncu
Ermedin Demirovic

Ermedin Demirovic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Vfb Stuttgart
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Ermedin Demirovic, Stuttgart formasıyla Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Viking karşısında adeta şov yaptı. Galatasaray'ın da transfer döneminde gündemine gelen Bosna Hersekli golcü, karşılaşmanın 20, 26 ve 32. dakikalarında attığı gollerle yalnızca 12 dakika içerisinde hat-trick'e ulaştı.

DEMIROVIC'TEN 12 DAKİKADA 3 GOL

Mücadeleye damga vuran isim olan Demirovic, Stuttgart'ın hücumdaki en önemli silahı oldu. 20. dakikada perdeyi açan 28 yaşındaki forvet, yalnızca 6 dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırdı.

Demirovic, 32. dakikada kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydederek hat-trick'ini tamamladı. Stuttgart böylece Viking karşısında 3-1'lik üstünlüğü yakaladı.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Galatasaray da kaçan balık büyük oldu! Demirovic e Şampiyonlar Ligi nde 12 dakika yetti 1

Ermedin Demirovic'in performansı, Galatasaray cephesini de yakından ilgilendirecek. Bosna Hersekli futbolcu, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılıların forvet adayları arasında yer almış ancak transfer gerçekleşmemişti.

BU SEZON 4 MAÇTA 4 GOL

Galatasaray da kaçan balık büyük oldu! Demirovic e Şampiyonlar Ligi nde 12 dakika yetti 2

Demirovic, Viking karşısındaki üç golüyle birlikte sezon başındaki formunu da sürdürdü. Tecrübeli golcü, bu sezon Stuttgart formasıyla çıktığı 4 maçta 4 gole ulaşarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

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transfer VfB Stuttgart Viking galatasaray şampiyonlar ligi
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