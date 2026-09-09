Galatasaray'da kaçan balık büyük oldu! Demirovic'e Şampiyonlar Ligi'nde 12 dakika yetti

Ermedin Demirovic, Stuttgart formasıyla Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Viking karşısında adeta şov yaptı. Galatasaray'ın da transfer döneminde gündemine gelen Bosna Hersekli golcü, karşılaşmanın 20, 26 ve 32. dakikalarında attığı gollerle yalnızca 12 dakika içerisinde hat-trick'e ulaştı.

DEMIROVIC'TEN 12 DAKİKADA 3 GOL

⚽ GOL! Stuttgart'ta Demirovic 12 dakikada hat-trick yaptı! pic.twitter.com/g9v0wlcaUR — TRT Spor (@trtspor) September 9, 2026

Mücadeleye damga vuran isim olan Demirovic, Stuttgart'ın hücumdaki en önemli silahı oldu. 20. dakikada perdeyi açan 28 yaşındaki forvet, yalnızca 6 dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırdı.

Demirovic, 32. dakikada kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydederek hat-trick'ini tamamladı. Stuttgart böylece Viking karşısında 3-1'lik üstünlüğü yakaladı.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Ermedin Demirovic'in performansı, Galatasaray cephesini de yakından ilgilendirecek. Bosna Hersekli futbolcu, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılıların forvet adayları arasında yer almış ancak transfer gerçekleşmemişti.

BU SEZON 4 MAÇTA 4 GOL

Demirovic, Viking karşısındaki üç golüyle birlikte sezon başındaki formunu da sürdürdü. Tecrübeli golcü, bu sezon Stuttgart formasıyla çıktığı 4 maçta 4 gole ulaşarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.