Galatasaray'da kaleci transferi için gündeme bir başka isim geldi! Andre Onana için nabız yoklandığı iddia edildi...

Galatasaray’da kaleci transferindeki belirsizlik sürerken, gündeme son anda bir başka isim düştü. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın kalecisi Andre Onana, Cimbom’un listesine girdi.

Burak Kavuncu
Andre Onana

Andre Onana

KMR Kamerun
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
Galatasaray’da kaleci arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılıların İngiliz devi Manchester United’ın kalecisi Andre Onana için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı iddia edildi.

MANCHESTER UNITED İSTEKLİ!

İngiliz devinin Senne Lammens transferini bitirmeye çok yaklaştığı bu transfer döneminde kaleci sayısında oluşan fazlalık sebebiyle Onana’yı elden çıkartmaya sıcak olduğu öğrenildi. Kalede Lemmens ve Altay Bayındır ile sezonu tamamlamayı düşünen United, Onana’nın kiralık transferine onay vereceği gelen bilgiler arasında.

OKAN BURUK TEREDDÜTLÜ…

Teknik direktör Okan Buruk’un menajerler tarafından önerilen yıldız ismin transferine tereddütle yaklaştığı ve transferde diğer isimlerin olmaması durumunda son seçenek olarak görüyor. Yıldız ismin geleceği bugün Avrupa’da transfer döneminin son bulmasıyla belli olması bekleniyor.

