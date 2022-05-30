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Galatasaray'da kaos çıktı! ''Fatih Terim varsa ben yokum'' dedi ve rest çekti

30.05.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da seçim süreci devam ederken gelecek sezon kadroya dönmesi beklenen Emre Akbaba'da flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray ile 3 yıllık yeni kontrat yaptıktan sonra Alanyaspor'a kiralanan 30 yaşındaki orta sahanın taraftar baskısı ve sosyal medya tepkisinden dolayı geri dönmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Dursun Özbek'in Fatih Terim ile görüştüğünün duyulmasının ardından Emre Akbaba Galatasaray'a dönmek istemediğini söyledi.

Galatasaray'da kaos çıktı! ''Fatih Terim varsa ben yokum'' dedi ve rest çekti

Burak Elmas'ın ibra edilmemesi, Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan seçimin iptali ve ardından Haziran ayında yapılacak seçimler Galatasaray'da kaos ortamı yarattı.

11 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından bir kez daha Galatasaray'ın başkanı olacağı tahmin edilen Dursun Özbek'in Fatih Terim'le görüşmesi camiada büyük dikkat çekerken, kiralık olarak gönderilen bazı futbolcuların 'kulüpte kaos var' gerekçesiyle Florya'ya geri dönmek istememesi ise kafalarda soru işareti bıraktı.

Emre Akbaba'nın geri dönüşü için ilginç bir durum ortaya çıktı. Kiralık olarak gittiği Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçirip lig ve kupada 13 gol, 6 asistle dikkatleri üzerine çeken 30 yaşındaki oyuncu kaos ortamından çekiniyor.

"FATİH TERİM VARSA BEN YOKUM"

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Galatasaray ile 3 yıllık yeni kontrat yaptıktan sonra Alanyaspor'a kiralanan 30 yaşındaki orta sahanın taraftar baskısı ve sosyal medya tepkisinden dolayı geri dönmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Alanyaspor yönetiminin kulüpte kalmak isteyen Emre Akbaba'nın bonservisini almak için Galatasaray'daki seçimleri beklediği belirtildi. Dursun Özbek'in Fatih Terim ile görüştüğünün duyulmasının ardından Emre Akbaba, "Fatih Terim varsa ben yokum" dediği ileri sürüldü. Galatasaray, Emre Akbaba için 4.5 milyon euro gibi bir ücret talep ediyor.

ALANYA'DA KALMAK İSTİYOR

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Emre'nin ayrıca Alanya'da mutlu olduğu ve kulüple artık özdeşleştiği kaydedildi. Bu zamana kadar Alanyaspor'da 188 resmi maça çıkarak kulüp tarihinin en fazla forma giyen isimlerinden olan deneyimli yıldız, 67 gol attı, 32 asist yaptı. Emre, Akdeniz ekibinin tarihindeki en golcü futbolcu konumunda.


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