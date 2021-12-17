Galatasaray'da kaos gittikçe büyüyor! Rezan Epözdemir belgelerle konuştu

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, düzenlediği basın toplantısında konuşmasının ardından sosyal medya hesabından belgeler paylaştı. Rezan Epözdemir, düzenlediği basın toplantısında yönetim kurulundaki görevine devam edeceğini, Galatasaray Sportif AŞ'deki görevinden ise istifa ettiğini duyururken Sarı Kırmızılı ekipten karşı cevap geldi.

ATAMA YAPILDI

Galatasaray yönetimi, Epözdemir'in yerine yönetim kuruluna atama yaparken bu hamle Epözdemir'i bir hayli kızdırdı. Sosyal medya hesabından adeta yaylım ateşi açan Epözdemir sert ifadeler kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 17.12.2021 tarihinde, saat 21:01’de yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır.

Yukarıda aslını sunduğum Beşiktaş 11. Noterliği'nin 17.12.2021 tarihli ve 21091 yevmiye no'lu istifanamesi ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan vekilliği ve Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettim. Bu karar, ekteki tebliğ mazbatası ile sabit olduğu üzere bugün Galatasaray Sportif A.Ş.'ye tebliğ edilmiştir.

Yine ekte sunulan Beşiktaş 11. Noterliği'nin 17.12.2021 tarih ve 21092 yevmiye no'lu ihtarnamesiyle ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevime, büyük Galatasaray camiasının hak ve menfaatlerini savunmak ve genel kurul iradesine saygımdan ötürü devam ettiğim, bu hususta herhangi bir istifa beyanım ve irademin kesinlikle bulunmadığı, ekte sunulan tebliğ mazbatası ile sabit olduğu üzere Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne bugün tebliğ edilmiştir.

Bunun dışında Galatasaray Spor Kulübü Derneği veya Yönetim Kurulu’na sunduğum herhangi bir yazılı beyanım veya istifam söz konusu değildir. İşbu hukuki ve fiili gerçeğe rağmen, bir dernek yönetim kurulu üyesi görevdeyken istifa etmişçesine yerine yedek yönetim kurulu üyesi atanması açıkça hukuksuzdur ve suçtur. Böyle bir yola tevessül etmek ve Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan Galatasaray’ı bu kadar zor durumda bırakmak yerine, tarafıma bu yönde bir talep gelse idi, gereğini Galatasaray ve değerleri için yapacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Böylesine bir hukuk garabeti karşısında, canımdan çok sevdiğim Galatasaray ve camiasının zarar görmemesi adına şimdilik bu kadar açıklama yapmakla yetineceğim.

Gereği kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Selam ve saygılarımla. 17.12.2021.

Av. Dr. Rezan Epözdemir"

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