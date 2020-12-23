Galatasaray'da kaptan direksiyona geçti

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Geçen cuma günü Karagümrük deplasmanında mağlup olan sarı kırmızılılar, kaptan Arda Turan'ın yıldızlaştığı karşılaşmada İzmir temsilcisini yenerek 26 puana ulaştı.

Teknik direktör Fatih Terim, kırmızı kart cezası sebebiyle sahada değil, tribündeydi ama tecrübeli çalıştırıcının saha içerisindeki lideri Arda, hem attığı golle hem de oyunu yönlendirmesiyle sarı kırmızılıların Trabzonspor deplasmanına hasarsız geçmesini sağladı.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'da Kayserispor maçıyla başlayan, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında olumlu sonuç veren ancak Fatih Karagümrük deplasmanında işlemeyen sistem Göztepe maçıyla kabuk değiştirdi. Oğulcan'ın yerine Arda Turan, Emre Akbaba'nın yerine Belhanda görev yaparken, uzun toplar yerine pas oyununa dayalı hücum modeli izlendi. Galatasaray, Fatih Karagümrük maçına oranla 134 daha fazla isabetli pas yaparken, 15 defa da kaleyi yokladı.

ROTA TRABZON

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim oyuncularını tebrik ederken, sarı kırmızılılar bu maçı geride bırakıp şimdi Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Teknik heyet, Abdullah Avcı önderliğindeki Trabzonspor'un artılarını ve eksilerini değerlendirip cumartesi gününe kadar sıkı bir çalışmaya girecek.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA

