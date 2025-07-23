Galatasaray'da kaptanlık değişimi! Muslera'nın gidişinin ardından yeni kaptan belli oldu

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürürken, takım içinde önemli bir değişiklik yaşandı. Uzun yıllardır sarı-kırmızılı formayı başarıyla terleten ve kaptanlık görevini üstlenen Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası, kaptanlık pazubandının kime verileceği merak konusuydu. Teknik Direktör Okan Buruk, bu belirsizliği ortadan kaldırarak takımın yeni kaptanını açıkladı.

YENİ KAPTAN MAURO ICARDI

Okan Buruk, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Kaptanımız Muslera'dan sonra bu görevi Icardi devralacak. Onun takımla olan birlikteliği, antrenmanlara katılımı ve genel motivasyonu oldukça yüksek. Avusturya kampı, Icardi için bu anlamda çok önemli bir süreç." ifadelerini kullandı.

TARAFTARI SEVİNDİREN HABER

Icardi'nin kaptanlık görevine getirilmesi, Galatasaray taraftarları arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Arjantinli yıldız, geçtiğimiz sezon attığı gollerle ve sergilediği performansla taraftarın gönlünde taht kurmuştu. Kaptanlık sorumluluğuyla Icardi'nin performansının daha da artması bekleniyor. Galatasaray yönetimi de Icardi'nin kaptanlık görevini üstlenmesinden oldukça memnun. Yönetim, Icardi'nin sadece saha içindeki yetenekleriyle değil, aynı zamanda liderlik vasıflarıyla da takıma önemli katkılar sağlayacağına inanıyor.