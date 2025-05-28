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Galatasaray'da kasa doldu taştı! Sadece 8 günde inanılmaz rakam

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan Galatasaray sadece 8 gün içinde rekor bir gelire imza attı. Sarı-kırmızılılar sadece Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamalarında kurulan GS Store çadırında 12 milyon TL’lik satış gerçekleşti. İşte detaylar...

Galatasaray'da kasa doldu taştı! Sadece 8 günde inanılmaz rakam
Berker İşleyen

Galatasaray, 18 Mayıs’ta şampiyonluğunu ilan ettikten sonra 26 Mayıs akşamına kadar rekor bir gelir elde etti.

8 GÜNDE 300 MİLYON TL

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Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, sarı-kırmızılılar 18-26 Mayıs tarihleri arasında 300 milyon TL’lik ciro yaptı. Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamalarında kurulan GS Store çadırında, 25 Mayıs günü 12 milyon TL’lik satış gerçekleşti.

Ayrıca, hafta sonu boyunca yurt genelindeki mağazalar 50 milyon TL gelir getirdi.

Beş yıldızlı yeni formaların satışa sunulmasıyla birlikte, kulübün gelirlerinin daha da artması bekleniyor.

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