Galatasaray'da kasa doldu taştı! Sadece 8 günde inanılmaz rakam

Galatasaray, 18 Mayıs’ta şampiyonluğunu ilan ettikten sonra 26 Mayıs akşamına kadar rekor bir gelir elde etti.

8 GÜNDE 300 MİLYON TL

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, sarı-kırmızılılar 18-26 Mayıs tarihleri arasında 300 milyon TL’lik ciro yaptı. Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamalarında kurulan GS Store çadırında, 25 Mayıs günü 12 milyon TL’lik satış gerçekleşti.

Ayrıca, hafta sonu boyunca yurt genelindeki mağazalar 50 milyon TL gelir getirdi.

Beş yıldızlı yeni formaların satışa sunulmasıyla birlikte, kulübün gelirlerinin daha da artması bekleniyor.