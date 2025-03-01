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Galatasaray'da kasa dolup taşacak! Dev proje... Tam 11 milyon TL

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.03.2025 11:19
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Antrenmanlarını Kemerburgaz'da inşa edilen yeni tesislerinde yapmaya başlayan Galatasaray'da, Florya Projesi'nin hayata geçirilmesi için önemli bir adım atılırken buradan da dev bir gelir bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da kasa dolup taşacak! Dev proje... Tam 11 milyon TL

Kemerburgaz'da bulunan yeni tesislerine geçen Galatasaray'da sıra, sarı kırmızılı kulübün tarihinin önemli bir parçası olan Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak dev projeye geldi.

Florya'da Galatasaray'ın öncülüğünde bir emlak projesi gerçekleştirilecek. Toplamda 65 dönümlük inşaat imarlı arazide arsa karşılığı gelir paylaşımı yöntemi ile konut yapılacak.

KASA DOLACAK

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Sabah Gazetesi'nin haberine göre sarı kırmızılı kulübün bu projeden beklentisi 300 milyon dolar (11 milyar TL).

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Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek son dakika galatasaray
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