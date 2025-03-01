Galatasaray'da kasa dolup taşacak! Dev proje... Tam 11 milyon TL

Kemerburgaz'da bulunan yeni tesislerine geçen Galatasaray'da sıra, sarı kırmızılı kulübün tarihinin önemli bir parçası olan Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak dev projeye geldi.

Florya'da Galatasaray'ın öncülüğünde bir emlak projesi gerçekleştirilecek. Toplamda 65 dönümlük inşaat imarlı arazide arsa karşılığı gelir paylaşımı yöntemi ile konut yapılacak.

KASA DOLACAK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre sarı kırmızılı kulübün bu projeden beklentisi 300 milyon dolar (11 milyar TL).