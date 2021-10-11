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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Fransız devine gidiyor

11.10.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray formasıyla gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren ve son olarak A Milli Futbol Takımı'mızın Norveç ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta Ay-Yıldızlıların tek golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'un genç futbolcu için ocak ayında Galatasaray'a teklif yapacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Fransız devine gidiyor

Son iki sezonda 3. Lig'den Milli Takım'a uzanan müthiş bir çıkışa imza atan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızını Fransızların en önemli kulüplerinden Lyon mercek altına aldı.

KADIKÖY'DE CANLI İZLEDİLER

Lyon'un yetkililerin geçtiğimiz cuma günü oynanan Türkiye- Norveç maçında Kerem Aktürkoğlu'nu canlı olarak izlediği ortaya çıktı. Fransızlar teklif yapma kararı aldı.

8-10 MİLYON EURO ARASINDA

Takvim'in haberine göre; ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalması beklenen Lyon'un genç kanat oyuncusu için 8-10 milyon Euro arasında bir rakamı gözden çıkaracağı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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