Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nu üzecek transfer! Justin Kluivert işi henüz bitmemiş...

Son dakika transfer haberleri! Galatasaray'da piyango Kerem Aktürkoğlu'na vurdu. Kanat transferinde yeni isimlere yönelen sarı-kırmızılılarda taraftarı bir hayli heyecanlandıracak hamleler yapıldı. Justin Kluivert ile ilgilenen Galatasaray, genç oyuncuyla ilgili girişimlerini sürdürüyor.

12 MİLYON EURO TALEP ETTİLER

Jose Mourinho'nun takımı Roma'nın Justin Kluivert için 12 milyon Euro talep etmesi Galatasaray'ı bu transferde geri adım atmasına yol açmıştı. Fakat son gelen haberlerden sonra taraftarlar umutlanmaya başladı. Sarı-kırmızılı yöneticiler Roma ile pazarlıklarını sürdürdüğü ve her an bir sürprizin yapılabileceği iddia edildi.

KEREM İLE AYNI YERDE OYNUYORLAR

Justin Kluivert'in olası transferi Kerem Aktürkoğlu'nu doğrudan etkileyecek. Kerem ile aynı pozisyonda oynayan yıldız oyuncu eğer takıma katılırsa ilginç bir forma rekabeti yaşanacak.



