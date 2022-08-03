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  4. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nu üzecek transfer! Justin Kluivert işi henüz bitmemiş...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nu üzecek transfer! Justin Kluivert işi henüz bitmemiş...

03.08.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri! Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer bombaları ardı ardına patlayacak. Okan Buruk'un listesinde olan yıldızlarla birer birer sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların hedefinde şimdi de kanat transferi var. Geçtiğimiz sezon taraftarlarını mutsuz eden Galatasaray'ın bu yıl şampiyon olarak kendini affettirme düşüncesi sonrası transferde gaza basıldı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nu üzecek transfer! Justin Kluivert işi henüz bitmemiş...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika transfer haberleri! Galatasaray'da piyango Kerem Aktürkoğlu'na vurdu. Kanat transferinde yeni isimlere yönelen sarı-kırmızılılarda taraftarı bir hayli heyecanlandıracak hamleler yapıldı. Justin Kluivert ile ilgilenen Galatasaray, genç oyuncuyla ilgili girişimlerini sürdürüyor.

12 MİLYON EURO TALEP ETTİLER

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Jose Mourinho'nun takımı Roma'nın Justin Kluivert için 12 milyon Euro talep etmesi Galatasaray'ı bu transferde geri adım atmasına yol açmıştı. Fakat son gelen haberlerden sonra taraftarlar umutlanmaya başladı. Sarı-kırmızılı yöneticiler Roma ile pazarlıklarını sürdürdüğü ve her an bir sürprizin yapılabileceği iddia edildi.

KEREM İLE AYNI YERDE OYNUYORLAR

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Justin Kluivert'in olası transferi Kerem Aktürkoğlu'nu doğrudan etkileyecek. Kerem ile aynı pozisyonda oynayan yıldız oyuncu eğer takıma katılırsa ilginç bir forma rekabeti yaşanacak.


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Anahtar Kelimeler:
Roma galatasaray justin kluivert
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