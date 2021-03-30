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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

30.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Pazar günkü idmanda sol bacağında ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu'nun adalesinde hafif-orta düzey zorlanma belirlendi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda yenilenme programı dahilinde salonda bireysel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan futbolcular yer almadı.

Pazar günkü antrenman esnasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu’nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Kerem'in tedavisine başlandı.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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