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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku!

12.09.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da gösterdiği performansla göz dolduran genç yıldız Kerem Aktürkoğlu, devlerin radarına girdi. Geçtiğimiz haftalarda Marcao olayı ile gündeme gelen Kerem'in takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu karara oldukça şaşırdı. Scout ekiplerinin takip ettiği futbolcu, milli takım performansıyla da geçer not aldı. Alman kulüplerinin devre arasında Galatasaray’ın kapısını çalması bekleniyor. İşte o takımlar ve tüm detaylar...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku!

Galatasaray'da ve milli takımda oynadığı etkili futbolla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun, üç Bundesliga kulübünün gündeminde olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz haftalarda Marcao ile yaşadığı olay sonrası gündeme oturan genç oyuncu kulüpten ayrılmak istiyor.

PERFORMANSI YÜKSELDİ

Geçtiğimiz sezon 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başardı. A Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda da kendisine yer bulmayı başardı.

15 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı ekiple, Süper Lig ve Avrupa Ligi kulvarlarında şu ana kadar başarılı performans gösteren Kerem'i Bundesliga ekipleri, milli maçlarda da izletti. Scout ekiplerinin, Galatasaraylı futbolcu için olumlu rapor sundukları öğrenildi.

AYRILIĞA AÇIK KAPI

Marcao'nun affedilmesinden dolayı kırgın olduğu öğrenilen Kerem'in ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı. Galatasaray ile anlaşılması durumunda genç oyuncu önümüzdeki sezon kulüpten ayrılabilir. Galatasaray taraftarının beklemediği bu olay, sosyal medyada gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu Marcao
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