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Galatasaray'da keyif kalmadı! Puan farkına rağmen gelen haberle sarı-kırmızılılar şoke oldu! Takımın yıldızı sezon sonunda gidiyor...

16.01.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Arsenal'dan 6 milyon Euro gibi bir bedele transfer edilen Lucas Torreira performansıyla kısa sürede kendine aşık etmişti. Piyasa değeri 15 milyon euro olan oyuncuya birçok Avrupa kulübü talip oldu. Sarı-kırmızılı takımın başında gösterdiği performansla Okan Buruk'un vazgeçilmez oyuncusu olan Torreira, İspanyol ekibi Valencia'ya sezon sonunda transfer olacağı öğrenildi.

Galatasaray'da keyif kalmadı! Puan farkına rağmen gelen haberle sarı-kırmızılılar şoke oldu! Takımın yıldızı sezon sonunda gidiyor...
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
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Transfer döneminin son günlerinde takıma katılan Lucas Torreira taraftarları şaşırtmıştı. Arsenal'da gösterdiği performansla büyük bir sıçrama yapan Torreira'nın Galatasaray hikayesi pek de uzun sürmeyecek...

SEZON SONUNDA KESİN OLARAK AYRILIYOR

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Valencia ile görüşme halinde olan Torreira, sezon sonunda Galatasaray'dan kolaylık isteyerek takımdan ayrılacak. Menajerinin geçmişte yaptığı açıklamalarla da takımdan ayrılacağı kesin olarak gözüken Torreira'dan gelen bu haber sarı-kırmızılılarda keyifleri tamamen kaçırdı.

OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

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Galatasaray formasını kısa sürede sahiplenen ve saha içindeki karakteriyle taraftarı kendine aşık eden Lucas Torreira, Okan Buruk'un vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünü peşine takan Lucas Torreira'nın İspanyol devi ile görüştüğü iddia edildi.


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