Galatasaray'da keyif kalmadı! Puan farkına rağmen gelen haberle sarı-kırmızılılar şoke oldu! Takımın yıldızı sezon sonunda gidiyor...

Transfer döneminin son günlerinde takıma katılan Lucas Torreira taraftarları şaşırtmıştı. Arsenal'da gösterdiği performansla büyük bir sıçrama yapan Torreira'nın Galatasaray hikayesi pek de uzun sürmeyecek...

SEZON SONUNDA KESİN OLARAK AYRILIYOR

Valencia ile görüşme halinde olan Torreira, sezon sonunda Galatasaray'dan kolaylık isteyerek takımdan ayrılacak. Menajerinin geçmişte yaptığı açıklamalarla da takımdan ayrılacağı kesin olarak gözüken Torreira'dan gelen bu haber sarı-kırmızılılarda keyifleri tamamen kaçırdı.

OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Galatasaray formasını kısa sürede sahiplenen ve saha içindeki karakteriyle taraftarı kendine aşık eden Lucas Torreira, Okan Buruk'un vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünü peşine takan Lucas Torreira'nın İspanyol devi ile görüştüğü iddia edildi.



