SPOR

Galatasaray'da keyifler yerinde

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.05.2019 14:57 | Son Güncelleme

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da keyifler yerinde

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan çalışma Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra takım hâlinde pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Sarı kırımzılı takımda sakatlığı bulunan Konstantinos Mitroglou’nun tedavisine devam edildi. Antrenmanın ardından kaleci antrenörü Claudio Taffarel’in doğum günü kutlandı. Sarı kırmızılı takım, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig

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