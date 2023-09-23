Galatasaray'da keyifleri kaçıran Sacha Boey gelişmesi! Devre arasında yolcu...

Sacha Boey'un adı transfer döneminde; Arsenal, Milan, Brighton, Burnley, Juventus ve Bournemouth gibi ekiplerle geçmişti. Sarı-kırmızılılar gelen teklifleri teker teker reddetse de oyuncusunu takımda tutmak için yeni sözleşme planları yapıyordu.

SÖZLEŞMEYİ İSTEMİYOR

Maaşına zam yapılarak serbest kalma bedelinin 25 milyon euro'ya çıkartma teklifi Fransız oyuncu tarafından olumlu karşılanmadı. Maaşına zam yapılmasını kabul eden Boey, serbest kalma bedelinin 25 milyon euro olmasını istemedi ve görüşmeler tıkandı.

DEVRE ARASINDA YOLCU

Sözleşmesi 2025 yılında bitecek Sacha Boey'in devre arasında gelecek teklifle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılılar bu mevki için arayışlarına şimdiden başladı.

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