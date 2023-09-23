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Galatasaray'da keyifleri kaçıran Sacha Boey gelişmesi! Devre arasında yolcu...

23.09.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, oyuncularına gelen tekliflere engel olamıyor. Victor Nelsson'dan sonra Sacha Boey'e de teklif yağmuru gelmeye başlamıştı. Bu teklifleri engellemek için Sacha Boey ile masaya oturmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu elinde tutmakta bir hayli zorlanacak.

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sacha Boey'un adı transfer döneminde; Arsenal, Milan, Brighton, Burnley, Juventus ve Bournemouth gibi ekiplerle geçmişti. Sarı-kırmızılılar gelen teklifleri teker teker reddetse de oyuncusunu takımda tutmak için yeni sözleşme planları yapıyordu.

SÖZLEŞMEYİ İSTEMİYOR

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Maaşına zam yapılarak serbest kalma bedelinin 25 milyon euro'ya çıkartma teklifi Fransız oyuncu tarafından olumlu karşılanmadı. Maaşına zam yapılmasını kabul eden Boey, serbest kalma bedelinin 25 milyon euro olmasını istemedi ve görüşmeler tıkandı.

DEVRE ARASINDA YOLCU

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Sözleşmesi 2025 yılında bitecek Sacha Boey'in devre arasında gelecek teklifle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılılar bu mevki için arayışlarına şimdiden başladı.

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Sacha Boey galatasaray transfer dönemi

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