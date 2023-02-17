Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi için anlaşma sağlandı!

Galatasaray taraftarının kısa sürede hayranı olduğu Icardi hakkında sarı-kırmızılı yönetim kararını verdi. Bonservisi konusunda planlama yapan Galatasaray yönetimi Icardi'yi almak için niyeti bozdu.

PSG'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Paris Saint-Germain'de Teknik Direktör Christophe Galtier, "Mauro son birkaç sezonda çok az forma giydi. İşlerin tekrar yoluna girmesi onun için çok önemli. Sık sık oynamasının geleceği için önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

GALATASARAY YÖNETİMİ ÇOK İSTİYOR

Galatasaray yönetimi Icardi ile maaş konusunda anlaştı. 29 yaşındaki golcü oyuncu sarı-kırmızılı formayla 13 maça çıkıp 9 gol 6 asist yapmıştı. PSG yönetimiyle bonservis konusunda anlaşılması halinde Icardi transferi resmen duyurulacak.

