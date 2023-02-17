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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi için anlaşma sağlandı!

17.02.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi için yönetim harekete geçti. Forma giydiği maçlarda gündeme damga vuran yıldız oyuncu için PSG'ye teklif hazırlandı. Önümüzdeki yıl da Icardi'nin takımda kalmasını isteyen Galatasaray yönetimi düğmeye bastı.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi için anlaşma sağlandı!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray taraftarının kısa sürede hayranı olduğu Icardi hakkında sarı-kırmızılı yönetim kararını verdi. Bonservisi konusunda planlama yapan Galatasaray yönetimi Icardi'yi almak için niyeti bozdu.

PSG'DEN AÇIKLAMA GELDİ

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Paris Saint-Germain'de Teknik Direktör Christophe Galtier, "Mauro son birkaç sezonda çok az forma giydi. İşlerin tekrar yoluna girmesi onun için çok önemli. Sık sık oynamasının geleceği için önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

GALATASARAY YÖNETİMİ ÇOK İSTİYOR

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Galatasaray yönetimi Icardi ile maaş konusunda anlaştı. 29 yaşındaki golcü oyuncu sarı-kırmızılı formayla 13 maça çıkıp 9 gol 6 asist yapmıştı. PSG yönetimiyle bonservis konusunda anlaşılması halinde Icardi transferi resmen duyurulacak.

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