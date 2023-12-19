Galatasaray'da korkulan senaryo gerçekleşti! Yıldız isim aylarca yok, sözleşmesi dondurulabilir

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine kısa bir süre kala geçtiğimiz günlerde idman öncesi göğüs kasından sakatlanan Sergio Oliveira ameliyat olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından son durumunu paylaşan Portekizli oyuncu, "Galatasaray yönetimine ve doktor Yener İnce'ye açık fikirli oldukları ve Portekiz'de iyileşme seçimime güvendikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ DONDURULABİLİR

Oliveira'nın ameliyat olması sonrası sahalara dönüşünün birkaç ayı bulabileceği öğrenilirken, menajeriyle bir değerlendirme yapılarak buna göre bir yol haritasını izleyecekleri ifade edilirken oyuncunun kontratının gözden geçirilebileceği, hatta ligin ikinci yarısı için sözleşmesinin dondurulabileceği vurgulandı.







