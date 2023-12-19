SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da korkulan senaryo gerçekleşti! Yıldız isim aylarca yok, sözleşmesi dondurulabilir

Galatasaray'da korkulan senaryo gerçekleşti! Yıldız isim aylarca yok, sözleşmesi dondurulabilir

19.12.2023 14:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da salonda ağırlık çalışırken göğüs kasına kopuk oluşan Sergio Oliveira ameliyat olurken, uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin yıldız isme sözleşme dondurma teklifiyle gitmesi gündemde.

Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine kısa bir süre kala geçtiğimiz günlerde idman öncesi göğüs kasından sakatlanan Sergio Oliveira ameliyat olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından son durumunu paylaşan Portekizli oyuncu, "Galatasaray yönetimine ve doktor Yener İnce'ye açık fikirli oldukları ve Portekiz'de iyileşme seçimime güvendikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ DONDURULABİLİR

galatasarayda-sergio-oliveira-soku-t2py

Oliveira'nın ameliyat olması sonrası sahalara dönüşünün birkaç ayı bulabileceği öğrenilirken, menajeriyle bir değerlendirme yapılarak buna göre bir yol haritasını izleyecekleri ifade edilirken oyuncunun kontratının gözden geçirilebileceği, hatta ligin ikinci yarısı için sözleşmesinin dondurulabileceği vurgulandı.

GBs-1SBXEAAuMQ-

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 yıllık hikaye sezon sonu bitiyor... Muslera'nın yeni takımını duyurdular bile! 12 yıllık hikaye sezon sonu bitiyor... Muslera'nın yeni takımını duyurdular bile!
Okan Buruk'tan yıldız isme veto: Gidemezsin!Okan Buruk'tan yıldız isme veto: Gidemezsin!
Dzeko derbiye yetişecek mi? Fenerbahçe'den resmi açıklamaDzeko derbiye yetişecek mi? Fenerbahçe'den resmi açıklama
Anahtar Kelimeler:
ameliyat son dakika galatasaray sergio oliveira son durumu portekizli galatasarayda
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?

Asgari ücrete son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?

'12 milyonluk araca nasıl biniyorsun?' diye soruldu, Oğuzhan Uğur'un yanıtı olay oldu! 'Ağzıma ölük ölük...'

'12 milyonluk araca nasıl biniyorsun?' diye soruldu, Oğuzhan Uğur'un yanıtı olay oldu! 'Ağzıma ölük ölük...'

Dzeko derbiye yetişecek mi? Fenerbahçe'den resmi açıklama

Dzeko derbiye yetişecek mi? Fenerbahçe'den resmi açıklama

Okan Buruk'tan yıldız isme veto: Gidemezsin!

Okan Buruk'tan yıldız isme veto: Gidemezsin!

Ahmet Çakar'dan Acun Ilıcalı'ya "Avrupa'da G.Saray mı, Hull City mi?"

Ahmet Çakar'dan Acun Ilıcalı'ya "Avrupa'da G.Saray mı, Hull City mi?"

"Kopenhag, G.Saray'dan iyi" dedi ortalık karıştı!

"Kopenhag, G.Saray'dan iyi" dedi ortalık karıştı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.