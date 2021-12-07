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Galatasaray'da korkutan istatistik

07.12.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lazio deplasmanında kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da bir istatistik dikkat çekiyor.

Galatasaray'da korkutan istatistik

Süper Lig'de Galatasaray açısından işler kötü gidiyor. Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşerek sezonu erken kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sarı-kırmızılı ekibin istatistikleri Lazio maçı öncesi korkutuyor.

Cimbom, 15 hafta sonunda 227 şutla Süper Ligin en fazla şut çeken takımı oldu. Ancak sadece 72'si isabetli oldu.

Galatasaraylı oyuncuların attığı her 3.15 şuttan ancak 1 tanesi yerini buldu.

Avrupa'da farklı oynayan Aslan'ın Lazio karşısında da çıkışını tekrarlaması herkesin dileği...

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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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