SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da koronavirüs şoku! Testi pozitif...

Galatasaray'da koronavirüs şoku! Testi pozitif...

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.09.2020 22:20 | Son Güncelleme

Galatasaray Doğa Sigorta'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Galatasaray'da koronavirüs şoku! Testi pozitif...

Galatasaray Doğa Sigorta, bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte yapılan açıklama:
"Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık ve idari kadrolarındaki çalışanlarımız için 9 Eylül Çarşamba günü Antalya'da yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Oyuncumuz, takımımızın Antalya kampından ayrılarak izole edilmiş şekilde İstanbul'a gönderilmiştir. Oyuncumuzun tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır.

Testi pozitif çıkan oyuncumuzla birlikte iki oyuncumuz da izolasyon sürecine başlanması amacıyla İstanbul'a geri dönmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Galatasaray'da yılın sporcusu seçildi!Galatasaray'da yılın sporcusu seçildi!
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Fenerbahçe'de hedef Papiss Cisse
Fenerbahçe'de hedef Papiss Cisse
Fenerbahçe'de Zajc ayrılıyor iddiasi
Fenerbahçe'de Zajc ayrılıyor iddiasi
Cavani cephesinden Fenerbahçe açıklaması!
Cavani cephesinden Fenerbahçe açıklaması!
Cimbom'da yeni transfer görüntülendi
Cimbom'da yeni transfer görüntülendi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
G.Saraylı futbolcu, evli sevgilisiyle yakalandı!
G.Saraylı futbolcu, evli sevgilisiyle yakalandı!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da koronavirüs şoku! Testi pozitif...
Galatasaray'da koronavirüs şoku! Testi pozitif...
"Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünü Ryan Donk kazandı
Galatasaray'da yılın sporcusu seçildi!
Galatasaray'ın yeni transferi Etebo takımla çalıştı
Cimbom'da yeni transfer görüntülendi
Fatih Terim, Tolgay Arslan transferini istemedi
Fatih Terim'den transfer kararı
Mehmet Büyükekşi iddialı konuştu
Mehmet Büyükekşi iddialı konuştu
Galatasaray'dan Elneny harekatı
Galatasaray'dan Elneny bombası!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.