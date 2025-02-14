SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da köstebek operasyonu başladı! Kadroyu sızdıran kişi Florya'da aranıyor

Galatasaray'da köstebek operasyonu başladı! Kadroyu sızdıran kişi Florya'da aranıyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.02.2025 11:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözlerinin ardından Florya'da köstebek operasyonu başlatıldı. Basın toplantısında konuşan Okan Buruk'un sözlerinin ardından yönetim harekete geçti.

Galatasaray'da köstebek operasyonu başladı! Kadroyu sızdıran kişi Florya'da aranıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1'lik skorla kaybeden Galatasaray'da Okan Buruk'un sözleri basın toplantısında damga vurdu. Sürekli kadronun maç öncesi sızdığına dem vuran Okan Buruk'un sözleri üzerine yönetim harekete geçti.

KÖSTEBEK OPERASYONU BAŞLADI

Sarı-kırmızılı idareciler, AZ Alkmaar maçının ardından Florya'da köstebek operasyonu başlattı. Kadroyu sızdıran kişiyi bulmak içi çalışmalara hız verildi.

OKAN BURUK NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Gün içinde kadroyu verdiniz. Florya'dan her şey çıkıyor maalesef. Kimden, nasıl çıkıyor, hangi kadrolar kime ulaştırılıyor, bilmiyoruz. Daha sert olmalıyız bununla ilgili. Devamlı kadro sızıyor. Bu benim üzüntüm. Bu maçta kadro tahmini kolay, çünkü çok kalabalık bir kadromuz yok bu maçta." demişti.

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bu nasıl yalnızlık! 3 yıl önce öldüğü sanılıyordu: Kahreden detay

Bu nasıl yalnızlık! 3 yıl önce öldüğü sanılıyordu: Kahreden detay

14 Şubat için ilan yayınlayıp 400 bin TL istedi! CİMER'e şikayet yağdı

14 Şubat için ilan yayınlayıp 400 bin TL istedi! CİMER'e şikayet yağdı

AZ Alkmaar maçı sonrası dayanamadı: Bu arkadaş şaka mı?

AZ Alkmaar maçı sonrası dayanamadı: Bu arkadaş şaka mı?

Galatasaraylıları korkutan istatistik! Şampiyonluk yolunda taraftarlar kara kara düşünmeye başladı

Galatasaraylıları korkutan istatistik! Şampiyonluk yolunda taraftarlar kara kara düşünmeye başladı

Okan Buruk için olay yaratacak iddia! Sosyal medyayı yıktı geçti!

Okan Buruk için olay yaratacak iddia! Sosyal medyayı yıktı geçti!

Muslera o soruyu duyunca röportajı terk etti!

Muslera o soruyu duyunca röportajı terk etti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.