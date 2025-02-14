Galatasaray'da köstebek operasyonu başladı! Kadroyu sızdıran kişi Florya'da aranıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1'lik skorla kaybeden Galatasaray'da Okan Buruk'un sözleri basın toplantısında damga vurdu. Sürekli kadronun maç öncesi sızdığına dem vuran Okan Buruk'un sözleri üzerine yönetim harekete geçti.

KÖSTEBEK OPERASYONU BAŞLADI

Sarı-kırmızılı idareciler, AZ Alkmaar maçının ardından Florya'da köstebek operasyonu başlattı. Kadroyu sızdıran kişiyi bulmak içi çalışmalara hız verildi.

OKAN BURUK NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Gün içinde kadroyu verdiniz. Florya'dan her şey çıkıyor maalesef. Kimden, nasıl çıkıyor, hangi kadrolar kime ulaştırılıyor, bilmiyoruz. Daha sert olmalıyız bununla ilgili. Devamlı kadro sızıyor. Bu benim üzüntüm. Bu maçta kadro tahmini kolay, çünkü çok kalabalık bir kadromuz yok bu maçta." demişti.