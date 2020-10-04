Galatasaray'da kriz büyüyor! Fatih Terim istifa mı ediyor? İşte detaylar!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoç temsilcisi Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa'ya vedan eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in maç sonrası yaptığı açıklamaların yankısı sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin de, Terim'in yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğu öğrenildi.
Tecrübeli teknik adam, maçın ardından kadro yapılanmasını eleştirmiş ve "Oyuncu satma konusunda becerikli olamadığımız çok açık" demişti.Bu sözler yönetimde ciddi rahatsızlık uyandırdı.
Sarı-kırmızılı kurmayların da Terim'in bu sözlerine karşılık, "Sonuçta ülkenin en iyi kadrosuna sahibiz. Yenilgi sonrası bunların konuşulması çok yanlış" görüşünde olduğu ifade edildi.Yönetimi suçlayan Terim, takımı için de "Ligde böyle oynayabilirsiniz. Ama Avrupa'da bu şekilde olmaz. Avrupa hata kaldırmaz" demişti.
Bu sözlerden sonra Fatih Terim ile yönetimin arasının bir hayli gerildiği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın istifa kararı alabileceği gelen haberler arasında...
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