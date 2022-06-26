SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da kriz çıktı! Abdülkerim Bardakcı’nın yıllık ücretini duyan şaşkına dönüyor

Galatasaray'da kriz çıktı! Abdülkerim Bardakcı’nın yıllık ücretini duyan şaşkına dönüyor

26.06.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da kriz çıktı! Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim Bardakcı’nın yıllık ücreti takım içinde olay yarattı. Kerem Aktürkoğlu'nun bile 8 milyon TL aldığı bilinirken, Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 17 milyon TL herkesi şaşkına çevirdi.

Galatasaray'da kriz çıktı! Abdülkerim Bardakcı’nın yıllık ücretini duyan şaşkına dönüyor
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da yeni transfer edilen Abdülkerim Bardakcı’nın maliyeti şimdiden takımda huzuru bozdu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği Abdülkerim Bardakcı’yı araya girerek alan ve rakiplerine transfer çalımı atan Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Yeni yönetim, Abdülkerim'e 17 milyon TL garanti ücretin yanında performansa bağlı bonuslar verecek. Daha önce 9 milyon TL'ye sözleşmesinin uzatılacağı konuşulan Yunus Akgün'ün, Abdülkerim transferi sonrası ne yapacağı merak konusu oldu.

KEREM BİLE 8 MİLYON TL KAZANIYOR

Screenshot_1

Kalması halinde 8 milyon TL kazanacak Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere yerlilerin, ücretlerinde iyileştirme isteyeceği öğrenildi. Burak Elmas döneminde bonservis yatırımı yapan Galatasaray'da bütçe düşürülmüştü. Yabancılarda 1.9 milyon Euro ile Van Aanholt ve yerlilerde 8.5 milyon TL ile Halil Dervişoğlu geride kalan sezonda en yüksek kontratı almıştı.

İŞTE MALİYETİ

1253635f586243a384be667a9cce0e46

Galatasaray, Abdülkerim ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor'a 2.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan Aslan, KAP'a yaptığı açıklamada tecrübeli stopere ilk sezon 17 milyon TL ödeyecek. Abdülkerim 2023-2024 sezonu için garanti 19.550.000 TL, 2024-2025 sezonu için 23.460.000 TL ve uzatma opsiyonu kullanılırsa 2025-2026 sezonunda 29.325.000 TL ücret alacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı açıkladı! Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı açıkladı!
Cimbom'dan gece yarısı bombası! Cimbom'dan gece yarısı bombası!
Jesus çılgına döndü oyundan aldı! 'Yetersiz'Jesus çılgına döndü oyundan aldı! 'Yetersiz'
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ölü sayısı yükseliyor, İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çekti

Ölü sayısı yükseliyor, İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çekti

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Sergen Yalçın eski mesleğine geri döndü! Beşiktaş taraftarı şaşkın...

Sergen Yalçın eski mesleğine geri döndü! Beşiktaş taraftarı şaşkın...

Fırat Aydınus'un yeni mesleği belli oldu!

Fırat Aydınus'un yeni mesleği belli oldu!

TFF 1.Lig ekibinden Talisca bombası

TFF 1.Lig ekibinden Talisca bombası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.