Galatasaray'da kriz çıktı! Abdülkerim Bardakcı’nın yıllık ücretini duyan şaşkına dönüyor

Galatasaray'da yeni transfer edilen Abdülkerim Bardakcı’nın maliyeti şimdiden takımda huzuru bozdu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği Abdülkerim Bardakcı’yı araya girerek alan ve rakiplerine transfer çalımı atan Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Yeni yönetim, Abdülkerim'e 17 milyon TL garanti ücretin yanında performansa bağlı bonuslar verecek. Daha önce 9 milyon TL'ye sözleşmesinin uzatılacağı konuşulan Yunus Akgün'ün, Abdülkerim transferi sonrası ne yapacağı merak konusu oldu.

KEREM BİLE 8 MİLYON TL KAZANIYOR

Kalması halinde 8 milyon TL kazanacak Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere yerlilerin, ücretlerinde iyileştirme isteyeceği öğrenildi. Burak Elmas döneminde bonservis yatırımı yapan Galatasaray'da bütçe düşürülmüştü. Yabancılarda 1.9 milyon Euro ile Van Aanholt ve yerlilerde 8.5 milyon TL ile Halil Dervişoğlu geride kalan sezonda en yüksek kontratı almıştı.

İŞTE MALİYETİ

Galatasaray, Abdülkerim ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor'a 2.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan Aslan, KAP'a yaptığı açıklamada tecrübeli stopere ilk sezon 17 milyon TL ödeyecek. Abdülkerim 2023-2024 sezonu için garanti 19.550.000 TL, 2024-2025 sezonu için 23.460.000 TL ve uzatma opsiyonu kullanılırsa 2025-2026 sezonunda 29.325.000 TL ücret alacak.



