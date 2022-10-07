Galatasaray'da kriz kapıya dayandı! UEFA konuya dahil olabilir...

Seferovic Galatasaray'ın başına bela oldu. Benfica'dan sezon sonuna kadar kiralanan yıldız oyuncunun performansı istenilen düzeyde olmayınca yedek kulübesine adeta hapsoldu. Icardi'nin de takıma katılmasıyla iyiden iyiye yedeğe düşen Seferovic için Benfica ile görüşme yapıldı.

GALATASARAY SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK

Seferovic'in tek taraflı olarak sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Galatasaray beklenmedik bir cevap aldı. Benfica, sarı-kırmızılıların bu talebine olumsuz cevap verdi. Benfica'dan habersiz böyle bir durumun yapılması durumunda UEFA'nın çok ağır yaptırımları bulunuyor.

ÇIKIŞ YOLU YOK! KADRO DIŞI...

Benfica'nın fesih işlemini kabul etmemesi durumunda Seferovic'i kadro dışı bırakmayı düşünen Okan Buruk'un planı henüz belli değil. Seferovic'in kadro dışı kalması durumunda Benfica'nın devreye gireceği ve olayı UEFA'ya taşıyacağı iddia edildi.



