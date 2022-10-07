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Galatasaray'da kriz kapıya dayandı! UEFA konuya dahil olabilir...

07.10.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Okan Buruk'un bir türlü gözüne giremeyen Seferovic için karar verildi. Etkisiz performansıyla formasını Gomis'e kaptıran yıldız oyuncunun kiralık sözleşmesinin feshedilmesine karar verildi. Benfica ile konuşan sarı-kırmızılılar ilk etapta ret cevabı aldı.

Galatasaray'da kriz kapıya dayandı! UEFA konuya dahil olabilir...
Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Seferovic Galatasaray'ın başına bela oldu. Benfica'dan sezon sonuna kadar kiralanan yıldız oyuncunun performansı istenilen düzeyde olmayınca yedek kulübesine adeta hapsoldu. Icardi'nin de takıma katılmasıyla iyiden iyiye yedeğe düşen Seferovic için Benfica ile görüşme yapıldı.

GALATASARAY SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK

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Seferovic'in tek taraflı olarak sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Galatasaray beklenmedik bir cevap aldı. Benfica, sarı-kırmızılıların bu talebine olumsuz cevap verdi. Benfica'dan habersiz böyle bir durumun yapılması durumunda UEFA'nın çok ağır yaptırımları bulunuyor.

ÇIKIŞ YOLU YOK! KADRO DIŞI...

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Benfica'nın fesih işlemini kabul etmemesi durumunda Seferovic'i kadro dışı bırakmayı düşünen Okan Buruk'un planı henüz belli değil. Seferovic'in kadro dışı kalması durumunda Benfica'nın devreye gireceği ve olayı UEFA'ya taşıyacağı iddia edildi.


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