Galatasaray'da kural sonrası ayrılık rüzgarı! 3 isim kesin olarak gidiyor

TFF'nin yeni yabancı kuralı sonrası kadrosunu şekillendiren şampiyon Galatasaray'da; Zaniolo, Frankowski ve Wilfried Zaha ile yollar kesin olarak ayrılıyor.

Emre Şen

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak büyük bir zafer elde eden Galatasaray'da, gelecek sezonun kadro mühendisliği için düğmeye basıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 10+4 yabancı kuralının yeni sezonda da devam edeceğini açıklamasının ardından sarı-kırmızılı kulüpte hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Mevcut kadroyu 3-4 yeni yabancı yıldızla güçlendirmeyi planlayan yönetim, kadrodaki şişkinliği azaltmak için üç isimle yolları ayırma kararı aldı.

3 YILDIZ İLE KESİN AYRILIK

Sarı-kırmızılı ekipte kiradan dönecek olan oyuncularla ilgili tablo netleşmeye başladı. Sezonu Serie A ekibi Udinese'de geçiren ve İtalya'da kalmak istediğini belirten Nicolo Zaniolo'nun bonservis opsiyonunun kullanılacağı duyuruldu ve ayrılık kesinleşti. Bir diğer kiralık isim olan Frankowski'nin ise Rennes ile olan kontratındaki oynama şartı devreye girdi; böylece oyuncu 1 yıl daha Fransız ekibinde kalacak. Charlotte forması giyen Wilfried Zaha'nın ise hem kiralık sözleşmesi hem de Galatasaray ile olan mevcut mukavelesi 30 Haziran'da sona ereceği için yollar resmen ayrılmış olacak.

NELSSON KRİZİ: SÖZLEŞME FESHİ GÜNDEMDE

Kiralık isimler arasında en büyük sorunu ise Victor Nelsson teşkil ediyor. Hellas Verona'da kâbus gibi bir sezon geçiren ve takımı küme düşen Danimarkalı stoper, İstanbul'a moralsiz dönüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan ve oyuncunun da çalışmak istemediği Nelsson'dan bonservis geliri elde edilmesi oldukça zor görünüyor. Yönetimin, tecrübeli stoperle masaya oturarak karşılıklı sözleşme feshi yoluna gitmeyi planladığı öğrenildi.

YABANCI KONTENJANINDA SON DURUM

Icardi ve Lemina ile sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren Galatasaray, bu iki ismin takımda kalması ve Nelsson'un da mevcut durumuyla birlikte 11+2 yabancı sayısına ulaşacak. Kiralık sözleşmeleri biten Sacha Boey Bayern Münih'e, Noa Lang Napoli'ye, Asprilla ise Girona'ya geri dönüyor. Transfer döneminde 10+4 kuralına uyum sağlamak ve yeni yıldızlara yer açmak zorunda olan yönetimin; ciddi teklifler alan Gabriel Sara, Roland Sallai ve Wilfried Singo gibi isimlerin satışını da masaya yatırabileceği belirtiliyor.

