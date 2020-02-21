Galatasaray'da Lemina, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor maçında adalesinden sakatlanan Mario Lemina'nın hafta içinde Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalinin olduğu ve pazar günü sahada olabileceği iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray taraftarları da derbide Lemina'nın ilk 11'de olması adına heyecanlı bir bekleyişe geçti. Ancak Lemina'nın, Fenerbahçe karşısında oynama ihtimali bulunmuyor.

Arka adalesinden sakatlanan Lemina'nın tedavi süresi 2 ila 4 hafta arasında sürecek. Lemina'nın derbide oynaması halinde tüm sezonun riske girme ihtimalinin olduğu ve bu nedenle de teknik heyetin de, oyuncunun da böyle bir düşüncesinin olmadığı belirtildi.

DERBİYE ZORLU'DAN GİDECEKLER

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan maçlar öncesinde İstanbul trafiğinden kurtulmak adına derbi için kampa Florya yerine 'otelde' giren Galatasaray yine aynı metodu uygulacak.

Sarı kırmızılı takım Cumartesi günü yapacağı antrenmanın ardından Zorlu Center'daki Raffles Otel'de kampa girecek. Galatasaray takımı geceyi Raffles Otel'de geçirip Pazar günü buradan trafik sıkıntısı yaşamadan direk Kadıköy'e geçecek.

