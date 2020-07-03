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Galatasaray'da Lemina ile yollar ayrılıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.07.2020 20:51 | Son Güncelleme

Southampton'dan Galatasaray'a kiralanan ve sözleşmesi sona eren Mario Lemina da Onyekuru'nun ardından Galatasaray'dan ayrılıyor.

Galatasaray'da Lemina ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'ın Southampton'dan kiraladığı ve sözleşmesi kağıt üzerinde sona eren Mario Lemina da İstanbul'dan ayrılıyor.Milliyet'in haberine göre; Sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta forma giyemeyecek olan Gabonlu futbolcu, kiralık sözleşmesinin bitmesi yüzünden önümüzdeki günlerde veda edecek.

10 MAÇ KAÇIRDI, 6 MAÇI TAMAMLAYAMADI

Mario Lemina'nın Trabzonspor maçı dahil 3 hafta oynamayacağı da kesinleşti. Lemina, bu sezon Şampiyonlar Ligi (2), Süper Lig (6) ve Türkiye Kupası'nda (2) toplam 10 maç kaçırırken, 6 karşılaşmada oyundayken maçı tamamlayamadı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sezon başı aldıkları her topcu bir var beş yok oynadı lig boyu lemina iyi topcu ama 2 maç var 5 yok oyuncuyu ne yapayım ben falcaomu o zaten bize net kazık yani falcao hiç bir büyük takım macında tam oynayamadı ha fenere kitledi o ayrı ama adam bu sezon 16 maç kaçırmış sadece ligde şampiyonmlar liginde neredeyse hiç oynamadı bence seri harici digerleri gidebilir andone falan hiç katkı vermediler takıma lacao andone lemina sakat adamları gönderin
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