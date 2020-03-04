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Galatasaray'da Lemina takımla çalıştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.03.2020 15:15 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray'da Lemina takımla çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenman salonda yapılan core stabilizasyon çalışması ile başladı.

Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışma gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda pas ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Mario Lemina Spor Toto Süper Lig

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TÜRKİYEDİR GALATASARAY.ŞİKECİLERİ DAĞITTIN RESMEN.DAMDAN ATLAYAN BAŞKANIN TAKIMI
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