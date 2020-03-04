Galatasaray'da Lemina takımla çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenman salonda yapılan core stabilizasyon çalışması ile başladı.
Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışma gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda pas ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
(İHA)
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