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Galatasaray'da Leroy Sane kararı çıktı! Ocak ayında yolcu

Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon beklentilerin uzağında kalan Leroy Sane için flaş bir gelişme yaşandı. Alman yıldızın performansıyla tepki çekmesinin ardından Galatasaray yönetimi, kulübü ve oyuncuyu memnun edecek tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda ocak ayında yolların ayrılmasına kapıyı araladı.

Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Leroy Sane kararı çıktı! Ocak ayında yolcu
Emre Şen

Galatasaray'da sergilediği istikrarsız performans ve bu sezon skora katkı sağlayamaması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Leroy Sane'nin geleceği netleşmeye başlıyor. Sky DE kaynaklı haberlere göre, sarı-kırmızılı yönetim Alman futbolcunun transferine ilişkin kararını verirken, ocak ayında masaya gelebilecek olası teklifler ayrılığın rotasını belirleyecek.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray da Leroy Sane kararı çıktı! Ocak ayında yolcu 1

Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar süren 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 43 resmi maçta 7 gol ve 9 asistlik skor katkısı üretmişti. Ancak bu sezona büyük bir düşüşle giren Sane, görev yaptığı ilk 15 karşılaşmada skor üretemeyerek taraftarların tepkisini çekti.

OCAK AYINDAKİ TEKLİFLER BELİRLEYİCİ OLACAK

Galatasaray da Leroy Sane kararı çıktı! Ocak ayında yolcu 2

Yönetimin, hem kulübün mali çıkarlarını koruyacak hem de oyuncunun beklentilerini karşılayacak cazip bir teklif gelmesi halinde kış transfer döneminde ayrılığa onay vermeyi planladığı aktarıldı. Teknik heyet ve yönetim, Alman yıldızın performansındaki düşüşü yakından takip ederken, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler bekleniyor.

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