Galatasaray'da Lucas Torreira'dan milli takım tepkisi!

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla göz dolduran Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'na davet edilmedi.

"BİR ANTRENÖRÜN BİR OYUNCUYA KIZIP ONU ÇAĞIRMAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Ülkesinde bir radyo programına katılan Torreira, "Orada olamamak beni üzüyor. Türkiye Ligi, Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmayabilir ancak elimizdeki kadroya bakarsanız Galatasaray, dünyanın en iyi takımlarından biri ve ben de buradayım. Bilinmeyen bir ülkede değilim ama teknik direktörün kararlarını anlamak zorundasınız. Bir antrenörün bir oyuncuya kızıp onu çağırmayacağını düşünmüyorum." açıklamasını yaptı.

TAKIMIN YILDIZLARINDANDI

Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Torreira geçtiğimiz sezon 47 maça çıkıp 839 dakika sahada kalmıştı.





