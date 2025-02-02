Galatasaray'da Lucas Torreira'dan veda eder gibi açıklama! Taraftarı üzecek sözler

Lucas Torreira, Uruguay basınından Telemundo'ya röportaj verdi. Uruguaylı yıldızdan veda eder gibi bir açıklama geldi.
"İnsanları umutlandırmak istemiyorum çünkü şu anda durum çok karışık. Güney Amerika’ya dönüşüm gittikçe yaklaşıyor. Ben de böyle hissediyorum. Her şey olabilir, Galatasaray’da bu yılın tadını çıkarmak istiyorum ve gelecek yıl ne olacağını göreceğiz”
“Uzun yıllardır Avrupa’da oynuyorum ve bu bazen çok yorucu oluyor benim için. Aradaki mesafeyi hissediyorum, ailemi özlüyorum. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz. Şu anda Galatasaray’a odaklanmak istiyorum."
Okuyucu Yorumları 0 yorum