SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Lucas Torreira'dan veda eder gibi açıklama! Taraftarı üzecek sözler

Galatasaray'da Lucas Torreira'dan veda eder gibi açıklama! Taraftarı üzecek sözler

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.02.2025 09:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da orta sahanın dinamosu Lucas Torreira'dan veda eder gibi bir açıklama geldi. Güney Amerika televizyonu Telemundo’ya verdiği röportaj sonrası Torreira akıllarda soru işareti bıraktı.

Galatasaray'da Lucas Torreira'dan veda eder gibi açıklama! Taraftarı üzecek sözler
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Lucas Torreira, Uruguay basınından Telemundo'ya röportaj verdi. Uruguaylı yıldızdan veda eder gibi bir açıklama geldi.

"GÜNEY AMERİKA’YA DÖNÜŞÜM GİTTİKÇE YAKLAŞIYOR"

Screenshot_1

"İnsanları umutlandırmak istemiyorum çünkü şu anda durum çok karışık. Güney Amerika’ya dönüşüm gittikçe yaklaşıyor. Ben de böyle hissediyorum. Her şey olabilir, Galatasaray’da bu yılın tadını çıkarmak istiyorum ve gelecek yıl ne olacağını göreceğiz”

"AİLEMİ ÖZLÜYORUM"

lucas-torreira-galatasaray-1710003033-131363

“Uzun yıllardır Avrupa’da oynuyorum ve bu bazen çok yorucu oluyor benim için. Aradaki mesafeyi hissediyorum, ailemi özlüyorum. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz. Şu anda Galatasaray’a odaklanmak istiyorum."

Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ege Denizi'ndeki depremlerin ardından okulların tatil edilmesini istedi! Kapalı alanlarda ve kalabalıklarda durmayın uyarısı yapıldı

Ege Denizi'ndeki depremlerin ardından okulların tatil edilmesini istedi! Kapalı alanlarda ve kalabalıklarda durmayın uyarısı yapıldı

Otomobillerini hatırlatıp "İyi kazanıyor musun?" diye açık açık sordu

Otomobillerini hatırlatıp "İyi kazanıyor musun?" diye açık açık sordu

Galatasaray'dan sağ beke dünya yıldızı! Gelirse sağ taraf ondan sorulacak...

Galatasaray'dan sağ beke dünya yıldızı! Gelirse sağ taraf ondan sorulacak...

Galatasaray'dan Fatih Terim'e çok ilginç transfer çalımı! Araya girip işi bitirdiler...

Galatasaray'dan Fatih Terim'e çok ilginç transfer çalımı! Araya girip işi bitirdiler...

Galatasaray'da yeni transfer bombası! Berke Özer ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'da yeni transfer bombası! Berke Özer ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'da Mauro Icardi müjdesi! Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi

Galatasaray'da Mauro Icardi müjdesi! Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.